Zum Vorwurf, wir hätten das Interview mit Elon Musk einfach abgekürzt: Am Ende sagt Elon Musk in unserem Interview, dass er so viel Wasser wie nur möglich recyceln will. Laut den zuständigen Behörden ist es bislang nicht vorgesehen, dass Wasser in der Gigafabrik Berlin recycelt wird (Stand: 24. März 2021). Daher ist die Kürzung des O-Tons legitim.