Eingeschleppte Mutationen

Auch gilt für Länder, in denen sich Corona-Varianten schnell verbreiten, eine weitgehende Einreisesperre nach Deutschland. Doch manch einer muss reisen, wenn er etwa Grenzgänger ist und hierher zum Arbeiten kommt. Bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen zu müssen, ist für Urlaubsreisende vielleicht noch akzeptabel, bedeutet aber beispielsweise für Berufspendler*innen aus Polen: Sie müssen sich in Sachsen mindestens einmal in der Woche testen lassen, Tschech*innen aufgrund der steigenden Fallzahlen in ihrem Land sogar zweimal. Bayern fordert von den Grenzpendler*innen aus Tschechien sogar alle 48 Stunden einen neuen negativen Test. So regelt jedes Bundesland die Einreise auf seine Weise.