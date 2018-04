Elterntierhaltung bei Masthühnern

Eindeutige Regeln zu Platz, Beschäftigungsmaterial und Kontrollen fehlen bisher. Der Bundesrat will das ändern und die sogenannte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung reformieren, so dass Elterntiere von Masthühnern tierschutzgerechter als bisher gehalten werden müssen. Während die Politik streitet, beklagen Tierschützer Missstände in Zuchttierställen.



Frontal 21 mit Recherchen, die zeigen, was die Geflügelindustrie in der Werbung Verbrauchern verschweigt.