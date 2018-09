Politik | Frontal 21 - Erdogan auf Staatsbesuch

Mesale Tolu ist seit Ende August 2018 wieder in Deutschland. Acht Monate saß die in Ulm geborene und aufgewachsene Journalistin in der Türkei in Haft. Im Interview beschreibt Tolu, wie belastet das deutsch-türkische Verhältnis nach wie vor ist.