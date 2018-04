Flucht von Deutschland nach Syrien

Um die Rückkehr in ihre Heimat zu finanzieren, verkaufen viele von ihnen daher ihre deutschen Ausweisdokumente. Das belegen Recherchen von Frontal 21. Der illegale Dokumentenhandel findet vor allem in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke, beispielsweise bei Facebook, statt. Die Preise für amtliche Ausweispapiere schwanken zwischen 300 und 2.000 Euro. Sogenannte blaue Flüchtlingspässe werden beispielsweise für 1.600 Euro verkauft. Mit den Erlösen finanzieren sich offenbar immer mehr Syrer Rückschleusungen in die Türkei und weiter in ihre Heimat. Die Käufer wiederum nutzen die Ausweispapiere, um andere Personen nach Deutschland zu schleusen.