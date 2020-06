Frontal 21 vom 2. Juni 2020

COVID-19 und Übergewicht

Fatales Risiko



Immer mehr Studien belegen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Übergewicht und schweren COVID-19-Verläufen. Menschen mit starkem Übergewicht haben nach einer Infektion mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko ins Krankenhaus zu kommen und dort beatmet werden zu müssen. Ärzte und Forscher kritisieren: In Deutschland werde zu wenig gegen Übergewicht getan. Die Prävention reiche nicht aus.



Frontal21 über ein gesellschaftliches Problem, das seit Jahren ungelöst ist.



Mord an Walter Lübcke

Ein lang geplantes Verbrechen



Am 16. Juni 2020 soll vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main der Mordprozess gegen Stephan Ernst und Markus H. beginnen. Ernst habe, so die Anklage, den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke über Jahre geplant. Er und der wegen Beihilfe angeklagte Markus H. sollen von Hass gegen Lübcke getrieben gewesen sein.



So bezeichnete Ernst den CDU-Politiker als "Volksverräter", weil Lübcke ein Flüchtlingsheim errichten ließ, in dessen Nähe der mutmaßliche Täter damals lebte. Der angeklagte Mittäter Markus H. soll gesagt haben, Lübcke "müsse gehängt werden". Doch obwohl Stephan Ernst jahrzehntelang durch Gewalttaten auffiel, konnten Justiz und Ermittlungsbehörden ihn nicht stoppen.



Frontal21 über den Mord an Walter Lübcke und die Chronologie eines lang geplanten Verbrechens.



Corona in Asylunterkünften

Leben mit dem Ansteckungsrisiko



Viele Asylbewerber in Deutschland leben in kleinen Zimmern - zu zweit, viert oder sechst. Den Corona-Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, ist da oft unmöglich. Toiletten, Duschen und Küche werden in der Regel gemeinsam benutzt. Wenn sich dann in der Asylunterkunft ein Bewohner mit SARS-CoV-2 infiziert, kann sich das Virus schnell verbreiten. In Bayern sind drei Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften gelebt haben, nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.



Frontal21 über das Leben mit der Infektionsgefahr in Massenunterkünften, wie Asylbewerberheimen.



Lobbykampf der Lebensmittelindustrie

Wie sie ihre Interessen durchsetzt



Mehr als 33 Kilogramm Zucker konsumiert jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Nach Ansicht vieler Mediziner trägt diese Menge dazu bei, dass immer mehr Menschen übergewichtig werden. Die Lebensmittelindustrie sieht das allerdings anders, verweist auf die Verantwortung des Einzelnen – und wenn dann die Politik Entscheidungen in Ernährungsfragen treffen will, beginnt der Lobbykampf.



Frontal21 blickt zurück auf den Lobbykrimi zur Lebensmittelampel im Europäischen Parlament 2010, der die Ernährungsindustrie eine Milliarde Euro gekostet haben soll.