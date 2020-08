Frontal 21 vom 25. August 2020

Corona: Wie lange noch?

Die Sehnsucht nach Normalität



Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Feierverbote: Wie lange soll das noch gehen? Einige scheinen sich daran zu gewöhnen, doch vielen fällt es augenscheinlich schwer.



Die neue Normalität stresst die Deutschen zunehmend. Zwar herrscht weltweit der Wettlauf um einen Impfstoff, auch bereits vorhandene Medikamente werden unter Hochdruck auf ihre Tauglichkeit zur Bekämpfung von COVID-19 getestet, doch wann ist endlich Rettung in Sicht? Oder kommen aufgrund steigender Neuinfektionen erst mal wieder mehr Einschränkungen und härtere Zeiten auf uns zu?



Frontal21 über Feierlaune, Verzicht und die Frage, wie lange wir eigentlich noch stark sein müssen.



Wassernotstand in der Lausitz

Belastetes Trinkwasser, trübe Seen



Mit einer Fläche von 19 Quadratkilometern soll im ehemaligen Braunkohletagebau Cottbus-Nord der größte künstlich angelegte See im Bundesland Brandenburg entstehen: der Cottbuser Ostsee.



Dem Vorzeigeprojekt in der Lausitz geht allerdings das Wasser aus. Grund dafür ist die seit Jahren anhaltende Trockenheit in der Region. Denn geflutet wird der riesige See größtenteils mit Wasser aus der Spree. Doch der Hauptstadt-Fluss führt immer weniger davon. Und weil es immer trockener wird, steht auch immer weniger sauberes Wasser zur Verfügung. So fließt im Sommer in der Spree vor allem belastetes Grundwasser. Flussabwärts, in Frankfurt/Oder, sorgen sich die Wasserwerke bereits, wo und wie sie künftig Trinkwasser gewinnen sollen.



Frontal21 über den Wassernotstand aufgrund von Trockenheit, der inzwischen in einigen Regionen Deutschlands das Trinkwasser gefährdet.



Machtkampf in der AfD

Streit und sinkende Umfragewerte



Stand die AfD vor zwei Jahren in Umfragen bundesweit noch bei 16 Prozent, würden laut ZDF-Politbarometer aktuell nur noch neun Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Partei wählen. Nach der Auflösung des rechtsextremen "Flügels" und dem Rauswurf von Andreas Kalbitz tobt in der AfD ein innerparteilicher Streit.



Die Parteirechte wirft AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen vor, durch seinen Kampf gegen die Ultrarechten die Partei spalten zu wollen. Sein Stellvertreter Stephan Brandner wiederum, der dem rechten "Flügel" nahesteht, fordert eine Überprüfung, ob der Bundessprecher nicht selbst für die Strafe aus der Affäre um illegale Spenden aus der Schweiz aufkommen muss - anstatt die Partei. Auch lassen die Parteirechten den ehemaligen Landes- und Fraktionsvorsitzenden in Brandenburg, Andreas Kalbitz, nach seinem Rauswurf aus der Partei weiter auf ihren AfD-Veranstaltungen auftreten – eine Provokation, gerichtet gegen Meuthen, der hinter dem Parteiausschluss von Kalbitz steht.



Frontal21 über den Machtkampf in einer zutiefst zerstrittenen Partei.



Berufsausbildung in der Corona-Krise

Holpriger Start, düstere Aussichten



Etwa 45 000 Ausbildungsplätze fallen nach Expertenschätzungen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise weg. Rund 90 000 Jugendliche könnten demnach ohne Ausbildungsplatz bleiben.



Hinzu kommt: Azubis, die ihre Ausbildung gerade beendet haben, werden nicht wie gewohnt zu 70 Prozent von ihren Lehrbetrieben übernommen werden - sei es, weil durch Corona den Firmen die Insolvenz droht oder vor allem Ausbildungsbetrieben in der Gastronomie, im Hotelgewerbe oder in der Reisbranche die finanziellen Mittel für die Weiterbeschäftigung fehlen. Zudem greifen die angekündigten Hilfsprogramme, mit denen die Bundesregierung kleine und mittlere Unternehmen unterstützen will, oftmals nicht.



Frontal21 über Jugendliche im Ausbildungsjahr 2020, die nun Leidtragende der Corona-Krise sind.



Bezahlen in der Corona-Krise

Wird das Bargeld auf Dauer verdrängt?



Spätestens seit der Corona-Krise zahlen immer mehr Menschen mit Karte oder Smartphone statt mit Münzen oder Scheinen. Kontaktloses Bezahlen boomt - ein Trend, der das Bargeld langsam abschafft?



Aus Sorge, Viren könnten sich über das Geld verbreiten, haben viele Verbraucher ihr Verhalten in der Corona-Krise geändert. Selbst bei kleinen Beträgen am Kiosk oder beim Bäcker wird jetzt digital bezahlt. Laut einer Umfrage des Deutschen Bankenverbandes zahlen mittlerweile knapp 60 Prozent der Deutschen mit Karte oder Handy, Tendenz weiter steigend. Kartenunternehmen profitieren von dieser Entwicklung, sie verdienen an den Gebühren. Datenschützer aber warnen, denn mit jeder Zahlung werden Informationen gesammelt, gespeichert und oft auch weitergegeben.



Frontal21 über den Boom digitaler Bezahlsysteme in Zeiten von Corona und Verbraucher, die so immer mehr zum gläsernen Kunden werden können.