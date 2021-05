Frontal 21 vom 25. Mai 2021

Wann kommt der digitale Impfpass?

Hoffnung für den Sommer



Die Corona-Schutzimpfung in Deutschland hat Fahrt aufgenommen. Mittlerweile werden täglich rund eine Million Menschen geimpft - und bekommen darüber einen Nachweis, etwa im gelben Impfpass.



Doch dieser ist nicht fälschungssicher – und alles andere als zweckmäßig und zeitgemäß. Nun haben sich das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten auf das System des digitalen Impfpasses geeinigt. Das europaweit einheitliche Impfzertifikat soll zum 1. Juli 2021 eingeführt werden. Doch noch sind viele Fragen offen.



"Frontal 21" über versäumte Chancen, langsame Entscheidungen - und die Frage: Kommt der digitale Impfpass für den Sommerurlaub zu spät?



Migrantenfamilien im Shutdown

Vergessen und abgehängt



Wut, Frust und Angst machen sich bei vielen Schülern und Schülerinnen während der Corona-Pandemie breit. Insbesondere Jugendliche aus finanziell schwachen Haushalten verlieren den Anschluss in den Schulen. Und wenn ein Migrationsbezug und Sprachbarrieren hinzukommen, verstärkt sich das Problem. Denn es fehlt ein Hilfsnetzwerk, um auf die speziellen Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen.



"Frontal 21" über Chancengleichheit in der Pandemie, das Versagen der Politik und Jugendliche, die Angst haben, abgehängt zu werden.



Corona-Leugner im Staatsdienst

Verharmlosen und hetzen