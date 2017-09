Frontal 21 vom 26. September 2017

Die verunsicherte Republik

Deutschland nach der Wahl



Deutschland hat gewählt: Union und SPD haben stark verloren, die AfD ist drittstärkste Kraft geworden und erstmals im Bundestag. Die Liberalen ziehen wieder in den Bundestag ein, die Grünen gewinnen leicht. Nach der Absage der SPD an eine erneute Große Koalition ist nun ein schwarz-gelb-grünes Bündnis die wahrscheinlichste Regierungsoption - die sogenannte Jamaika-Koalition.



Frontal 21 fragt: Warum haben die Bürger diesmal so gewählt, und was erwarten sie jetzt von einer neuen Regierung? Unsere Reporter waren in den vergangenen Wochen und am Wahlabend quer durch die Republik unterwegs, um den Konflikten und den Menschen zu begegnen, die diese Wahl entschieden haben.



Stimmenfang im Netz

Die Wahl bei Facebook und Co.



Der Bundestagswahlkampf 2017 wurde auch im Internet ausgefochten. Vom rechten bis zum linken Spektrum kämpften die Parteien mit Posts, Tweets, Likes und Memes unermüdlich in den sozialen Netzwerken um Wählerstimmen. Neuland für die Wahlkämpfer, die zwischen Fake News, Hate Speeches und Troll-Attacken nach der erfolgreichsten Netzstrategie suchten.



Doch in den etablierten Parteien tendiert der Digitalisierungsgrad bei manchem Wahlkämpfer gegen Null. Ein unsichtbarer Graben trennt die Jungen von den Alten, die Online- von den Offline-Kämpfern. Die Erfolge von AfD und FDP sind nicht zuletzt auf ihren offensiven Stimmenfang in Social Media zurückzuführen.



Frontal 21 begleitete die Parteien im Netz-Wahlkampf.



Die getriebene Union

AfD-Konkurrenz von rechts



Mit 12,6 Prozent zieht die AfD in den Bundestag ein, ist drittstärkste Kraft. Bestürzung bei der CDU, die in Sachsen sogar hinter die Alternative für Deutschland zurückfiel. Die punktete in dem ostdeutschen Bundesland mit den Themen Flüchtlinge und Kriminalität, obwohl vielerorts der Anteil der Migranten an der Bevölkerung gerade mal ein Prozent beträgt und die Kriminalitätsrate etwa in Görlitz auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren ist. Ausgerechnet hier hat die AfD bundesweit eines der besten Ergebnisse eingefahren und sogar eins von insgesamt drei Direktmandaten gewonnen.



Grund dafür sei nach Einschätzung des Berliner Politologen Oskar Niedermayer - die Angst der Menschen dort vor Überfremdung und dass der Islam zu großen Einfluss bekomme. Ganz anders in den westdeutschen Bundesländern, so beispielsweise im westfälischen Münster: Dort hat die AfD ihr schlechtestes Ergebnis erreicht. In der katholischen Beamtenstadt mit ihren vielen Studenten konnten die Rechtspopulisten nicht punkten.



Frontal 21 über die Konkurrenz für die Union von rechts und die Debatte der CDU/CSU, wie man die an die AfD verlorenen Wähler wieder zurückholen kann.