Frontal 21 vom 27. Oktober 2020

Angst vor dem Lockdown

Die Wucht der zweiten Corona-Welle



Die zweite Corona-Welle baut sich auf – und keiner will einen erneuten Lockdown. Die drohende Gefahr scheint vielen Menschen weit weg, schließlich hat Deutschland die erste Welle relativ gut überstanden. Wohin mangelnde Vorsicht führen kann, zeigt ein Blick in die benachbarten Niederlande. Dort sind viele Krankenhäuser jetzt schon am Limit, das Personal ist demotiviert, und die Bevölkerung reagiert teilweise aggressiv auf neue Beschränkungen.



Frontal21 über die Angst vor der zweiten Welle und einem erneuten Lockdown.



Prügelknabe Polizei

Unter Generalverdacht



Drohungen, Pöbeleien und sogar Schläge gegen Polizisten gehören mittlerweile schon zum Alltag. Nicht zuletzt bei den zahlreichen Anti-Corona-Demonstrationen kam es immer wieder zu verbaler und körperlicher Gewalt gegen die Polizei. Doch anstatt die Einsatzkräfte besser zu schützen, werden diese für ihre Arbeit zunehmend kritisiert. Auch müssen sie sich verstärkt Rassismus vorwerfen lassen: So würde die Polizei etwa Racial Profiling praktizieren und grundlos Menschen kontrollieren, einfach weil sie in bestimmte Raster passten.



Frontal21 fragt: Wird die Polizei zum Prügelknaben der Nation?



Gefeierte Corona-Helden

Viel beklatscht, kaum Anerkennung



Viel Beifall gab es während des Lockdowns von den Balkonen in ganz Deutschland für jeden, der in einem der sogenannten systemrelevanten Berufe arbeitete. Sogar der Deutsche Bundestag feierte die Corona-Helden für ihre Leistungen mit Standing Ovations. Doch reichen Applaus und anerkennende Worte noch aus? Was ist im Monat acht der Pandemie aus den Versprechen im Frühjahr geworden?



Frontal21 über Menschen mit Jobs, die mit Beginn der Corona-Krise plötzlich systemrelevant sind, denen aber nach wie vor eine angemessene Anerkennung fehlt.