Frontal 21 vom 28. Juli 2020

Bahn zwischen Corona und Masterplan

Abgefahren



"Öfter, Schneller, Überall" – so lautet das Motto im "Masterplan Schienenverkehr". Den hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kürzlich der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dem "Zielfahrplan Deutschlandtakt" sollen die Fahrgastzahlen verdoppelt, der Transport von Gütern auf der Schiene gesteigert und die Bahn gleichzeitig pünktlicher werden. Doch von der versprochenen Zuverlässigkeit ist sie noch weit entfernt.



Frontal21 berichtet über genervte Reisende, verspätete Pendler und verschwundene Züge.



Mehrwertsteuer runter

Wirklich mehr Geld in der Tasche?



Wegen der Corona-Krise steckt die deutsche Wirtschaft in der tiefsten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Damit Deutschland schnell aus der Krise kommt, hat die Bundesregierung ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von rund 130 Milliarden Euro beschlossen. Wichtigster Baustein: Vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 sind die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz für viele Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs von sieben auf fünf Prozent gesenkt worden. Damit soll der Konsum angekurbelt werden, damit Deutschland "mit Wumms" aus der Krise kommt, so Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Doch in den ersten Wochen mit niedrigerer Mehrwertsteuer spüren viele Händler höchstens ein laues "Wümmschen".



Frontal21 hat mit Händlern, Familien und Wirtschaftsexperten gesprochen: Wer profitiert von der Steuersenkung – und wer nicht?



Die Libanon-Connection

Das Geschäft mit den Drogen



Kriminelle Machenschaften von Mitgliedern arabischer Großfamilien sorgen regelmäßig für Schlagzeilen, nicht ohne Grund: 2018 gab es 27 Verfahren gegen organisierte Gruppierungen, deren Mitglieder arabischer oder türkischer Herkunft sind. In der Hälfte dieser Verfahren ging es um Rauschgiftdelikte – insbesondere um Cannabis und Kokain.



Frontal21 hat sich auf die Spurensuche begeben – bis in den Libanon.



Betrügerische Gold-Anlagen

Wie Tausende Sparer ihr Geld verloren



Die PIM Gold GmbH aus dem hessischen Heusenstamm steht im Verdacht, ein riesiges Schneeballsystem aufgebaut und Sparer um ihr Geld gebracht zu haben. Dabei warben das Unternehmen und seine Vertriebler mit Gold-Sparprodukten, die den Kunden ungewöhnlich hohe Renditen und zugleich viel Sicherheit versprachen. Diese Kombination schließt sich eigentlich aus, wirkte aber in Zeiten niedriger Zinsen extrem verlockend: Über 10 000 Kunden fielen auf die Masche von PIM Gold herein. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat jetzt gegen den Chef des Unternehmens und einen weiteren Mitarbeiter Anklage wegen besonders schweren Betrugs erhoben.



Frontal21 über unseriöse Gold-Geschäfte und die enormen Verluste der Sparer.