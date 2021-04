Frontal 21 vom 6. April 2021

Hoffnung im Praxistest

Impfstart bei Hausärzten



Nach Ostern werden in Deutschland nun auch rund 50.000 Hausarztpraxen in die Corona-Impfkampagne einbezogen. Allerdings bekommen sie zunächst nur etwa 20 Impfdosen zugeteilt.



Als "Resterampe" bezeichnet Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, die Impfstoff-Zuteilung. Denn die Mehrzahl der verfügbaren Impfdosen geht an Impfzentren. Dort lägen Millionen Dosen ungenutzt herum, kritisieren niedergelassene Ärzte. Zudem seien sie viel zu spät in die Impfkampagne eingebunden worden. "Wir konnten ältere Menschen nicht impfen, die haben sich in dem Zeitraum anstecken können. Und auch das hat Todesopfer gefordert", sagt Hausarzt Dr. Andreas Pötzl aus Hof in Bayern, der bereits seit Mitte März 2021 im Rahmen eines Pilotprojekts gegen COVID-19 impfen kann.



Frontal21 über den Impfstart bei Hausärzten.



Rechtsextreme Umsturzpläne

Terrorverdächtige vor Gericht



Im Februar 2020 zerschlugen deutsche Sicherheitsbehörden ein Terrornetz aus Rechtsextremisten. Laut Ermittler plante die "Gruppe S." Anschläge sowie Attentate und wollte eine Bürgerkriegssituation schaffen.



So soll sich die rechte Terrorzelle gebildet haben, um die bestehende Staats– und Gesellschaftsordnung durch Anschläge gegen Politiker, Asylsuchende und Muslime zu erschüttern und zu überwinden. Konkret stehen die mutmaßlichen Rechtsterroristen unter Verdacht, Massaker in Moscheen, Morde an den Grünen-Politikern Anton Hofreiter und Robert Habeck sowie Angriffe auf Aktivisten der Antifa geplant zu haben.



Die Generalbundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Gegen elf Angehörige und einen Unterstützer der "Gruppe S." beginnt der Prozess voraussichtlich am 13. April 2021 vor dem Oberlandesgericht Stuttgart.



Frontal21 berichtet gemeinsam mit den "Stuttgarter Nachrichten" über eine rechte Terrorgruppe, die in Deutschland die Macht übernehmen wollte und deren Mitglieder nun vor Gericht stehen.