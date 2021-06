Frontal 21 vom 8. Juni 2021

Wahlkampf an der Tankstelle

Der Streit um den Benzinpreis



Um 16 Cent pro Liter will Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock den Benzinpreis schrittweise anheben. Im Autoland Deutschland ist die Aufregung darüber groß, insbesondere aus den Reihen der SPD ist die Kritik unüberhörbar.



Dabei hatte die schwarz-rote Bundesregierung zum Jahresbeginn eine CO2-Bepreisung als zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel eingeführt und damit den Anstieg der Treibstoffpreise selbst beschlossen.



Frontal21 über den Wahlkampf an der Zapfsäule.



Fernweh trotz Corona

Aber wie sicher ist der Urlaub?



In vielen europäischen Ländern werden die Corona-Einschränkungen langsam zurückgenommen. Auch in Griechenland sind Touristen wieder willkommen. Hotels und Restaurants hoffen auf eine gute Saison, versprechen ihren Gästen maximalen Schutz vor Corona.



Das Problem: Der Inzidenzwert ist mit über 100 noch vergleichsweise hoch. Das Land gilt laut RKI weiterhin als Corona-Risikogebiet. Auch das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Griechenland.



Frontal21 war an touristischen Hotspots in Athen und auf Kreta, wo schon bald wieder Millionen Touristen erwartet werden.



Warum die AfD im Osten punkten kann

Rechtsaußen und trotzdem zweistellig



Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat sich die AfD mit 20,8 Prozent auf dem zweiten Platz behauptet – aber mit großem Abstand zur CDU. Nach wie vor hat die AfD im Osten einen treuen Wählerstamm. Warum ist die Partei dort so viel stärker als im Westen?



Frontal21 ist in der Lutherstadt Wittenberg auf Spurensuche gegangen.



24-Stunden-Pflege in Deutschland

Ausbeutung rund um die Uhr?



Rund um die Uhr und jeden Tag in der Woche mussten die Pflegerinnen für ihre deutschen Patientinnen da sein, auch nachts, berichten die Rumänin Daniela und die Bulgarin Dobrina.



Täglich 24 Stunden mussten sie arbeiten - ohne einen freien Tag in der Woche oder die Möglichkeit, das Haus für längere Zeit verlassen zu können. Beide Pflegerinnen verklagten ihre Arbeitgeber auf Nachzahlung von Überstunden und Bereitschaftszeiten. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg sprach der Bulgarin fast 40 000 Euro zu. Bestätigt das Bundesarbeitsgericht dieses Urteil in letzter Instanz, könnte das die 24-Stunden-Pflege in Deutschland erheblich ins Wanken bringen: So sind in Deutschland Hunderttausende Familien darauf angewiesen.



Frontal21 über Arbeitszeiten rund um die Uhr und eine 24-Stunden-Pflege, die es so in Deutschland gar nicht geben dürfte.



Corona-Impfung in der Schule

Sinnvoll oder riskant?



Die Impfpriorisierung gegen das Coronavirus ist gefallen, nun dürfen auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegen COVID-19 geimpft werden. Doch die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, mahnt zur Geduld, weil das Impfen von Kindern genau geprüft werden sollte.



So hat die STIKO bislang noch keine Empfehlung herausgegeben, ob das Impfen für Kinder und Jugendliche überhaupt sinnvoll ist. Auch viele Eltern stehen der Impfung kritisch gegenüber und fürchten, dass eine reguläre Öffnung der Schulen daran geknüpft werden könnte. Unterdessen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, die Corona-Impfkampagne unter jungen Menschen vorantreiben.



Frontal21 über Gegner und Befürworter der Corona-Impfung ab zwölf Jahren.