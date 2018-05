Streit um Kastenstände in der Schweinezucht

Von Ferkelwurf zu Ferkelwurf vergehen bei einer Sau etwa 21 Wochen. Zehn Wochen steht sie davon in einem Kastenstand. Dass es in der industriellen Schweinzucht auch anders geht, zeigt die Landwirtschaftliche Bildungsstätte des Landes Baden-Württemberg in Boxberg. Angehende Landwirte lernen hier, wie sie die Schweine deutlich kürzer in einem Kastenstand halten können. Statt fünf Wochen vor und nach der Besamung sind es nur noch wenige Tage. Möglich ist das mit einer Gruppenhaltung anstelle von Einzelhaltung in der Gitterbox. “Die Gruppenhaltung hat den Vorteil, dass das Tierverhalten hier entsprechend den Anforderungen der Tiere gelebt werden kann." Schweine seien Herdentiere, lebten gemeinsam in Gruppen, erläutert Hansjörg Schrade, Leiter der Bildungsstätte. Durch Freigang von den Kastenständen könnten die Tiere gemeinsam fressen, gemeinsam liegen oder sich tierindividuell bewegen. Die Fress-/Liegeboxen sind hier so konzipiert, dass die Sauen rein- und wieder rausgehen können. Somit können sie in Ruhe fressen und auch Rangkämpfen und damit Verletzungen aus dem Weg gehen.