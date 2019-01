Die gescheiterte Migrationspolitik Europas

Doch schon vor einem Jahr war klar, dass mit Libyen kein Staat und schon gar keine menschenrechtskonforme Politik zu machen ist. Das wusste sowohl das Kanzleramt als auch alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Es ist nachzulesen in vertraulich gestempelten Dokumenten der Bundestagsverwaltung, verfasst vom Europa-Referat PE3 am 2. Februar 2017, einen Tag vor dem EU-Flüchtlingsgipfel in Malta. In dem vertraulichen Papier heißt es, laut Berichten des Auswärtiges Amtes "herrschen in privaten libyschen Flüchtlingslagern derzeit katastrophale Zustände, mit schwersten systematischen Menschenrechtsverletzungen (u.a. Exekutionen, Folter, Vergewaltigungen". Die deutsche Botschaft in Niger hatte nach Berlin von "KZ-ähnlichen Zuständen" berichtet. Einfluss auf die Realpolitik der Bundesregierung hatte dies offenbar nicht. Sie setzte weiter auf Kooperation mit den Staaten Nordafrikas.