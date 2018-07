Geschredderte NSU-Akten

In seiner Vernehmung im Oktober 2014 berichtete Verfassungsschützer Lothar L. erst viel über die angeblich „dünnen Akten der sogenannten T-Fälle“. Das „T“ steht für Spitzel des BfV im Bundesland Thüringen. Sie trugen Decknamen wie „Tarif, „Tinte“ oder „Tonfarbe“ und waren im Umfeld des NSU-Trios platziert. L. erklärte gegenüber Bundesanwalt Jochen Weingarten, der die Anklage im Münchner NSU-Prozess vertritt, auch sein Motiv für die Vernichtung der Akten: „Mir war bereits am 10./11. November 2011 völlig klar, dass sich die Öffentlichkeit sehr für die Quellen des BfV in Thüringen interessieren wird.“ Würden die Akten aber vernichtet, bliebe auch die Anzahl der vom BfV in Thüringen geführten Quellen geheim. „Es spielte eine Rolle, dass nach vernichteten Akten in der Zukunft nicht mehr gefragt werden kann“, erläuterte L. den Ermittlern freimütig: „Vernichtete Akten können (...) nicht mehr geprüft werden.“ Das Eingeständnis von Lothar L., die V-Mann-Akten bewusst vernichtet zu haben, blieb folgenlos. Die Bundesanwaltschaft leitete L.s Aussage nicht an die Kölner Staatsanwaltschaft weiter, die für Ermittlungen gegen BfV-Mitarbeiter zuständig ist.