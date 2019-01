Grillkohle aus Tropenholz

Einer Umfrage zufolge sind die Deutschen Spitzenreiter in Europa: Nirgendwo wird häufiger gegrillt. Auch beim Verbrauch von Grillkohle liegt Deutschland mit rund 250 000 Tonnen europaweit an der Spitze - und die kommt zu 90 Prozent aus dem Ausland. Was die meisten nicht wissen: In der Grillkohle befindet sich ein großer Anteil Tropenholz aus Asien, Afrika oder Südamerika - darunter auch Holz, das illegal geschlagen wurde. Selbst in zertifizierten Produkten mit Umweltsiegel wurde Tropenholz gefunden. Denn Holzkohleprodukte unterliegen nicht der EU-Holzhandelsverordnung, Importe werden also nicht kontrolliert.



Frontal 21 über den hohen Anteil von Tropenholz in Grillkohle - ein Thema, das vielen Deutschen gar nicht schmecken dürfte.