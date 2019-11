Die Entführten sitzen seitdem in der Türkei im Gefängnis. Jetzt wurden zwei Männer von einem Istanbuler Gericht zu hohen Haftstrafen verurteilt. Der Arzt Osman Karakaya und der Lehrer Cihan Özkan, die wie vier weitere Verhaftete in einer Privatschule der Gülen-Bewegung im Kosovo unterrichtet hatten, müssen für sieben Jahre und sechs Monate in Haft - wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation. Eine Anklage wegen Spionage wurde fallengelassen.