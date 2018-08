Hungersnot in Afrika

Bis die finanzielle Hilfe kommt, ist es aber für viele Menschen schon zu spät. Auch bei der letzten großen Hungersnot in Ostafrika, 2011, war das so. Wie damals wird auch jetzt wieder gefordert: Sowohl in Afrika als auch in den reichen Nationen muss ein Umdenken einsetzen, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass die Menschen auf Nothilfe angewiesen sind. Und wie immer wird genau dieser Gedanke vermutlich wieder verblassen, sobald die Bilder hungernder Menschen aus den Nachrichten verschwunden sind.