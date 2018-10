Politik | Frontal 21 - Was kann eine Schule gegen Schwänzer tun?

Die Kepler-Schule in Berlin-Neukölln gehörte jahrelang zu den unbeliebtesten Schulen der Stadt - und war bekannt für eine hohe Schulschwänzer- und Abbrecherquote. Mortiz Dreher ist seit drei Jahren Schulleiter. Er wollte an eine Schule, an der man "etwas …