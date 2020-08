Kahlschlag in der Windbranche

Mit ihrer Politik hat die Bundesregierung in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass die Bedingungen für den Ausbau der Windenergie immer schlechter wurden: lange Genehmigungsverfahren, Verschärfung der Voraussetzungen für den Bau neuer Windkraftanlagen, Verzögerung beim Netzausbau. So droht nach Photovoltaik nun auch der Windindustrie das Aus in Deutschland. Viele Tausend Arbeitsplätze sind bereits verloren gegangen. Jetzt will die Bundesregierung den zuletzt stockenden Ausbau der Windenergie wieder voranbringen. Die Gesetze werden allerdings erst in Jahren greifen - zu spät, sagen Experten.