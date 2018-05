So auch am vergangenen Wochenende bei den Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg sowie Dynamo Dresden gegen Kaiserslautern. Die Bilanz: 21 Verletzte in Frankfurt, 70.000 Euro Sachschaden in Kaiserslautern. Auch bei der Anreise zum Spiel bei Borussia Dortmund richten Anhänger des Hamburger SV am Samstag in einem Zug schweren Sachschaden an und zünden auf zwei Bahnhöfen der Ruhr-Metropole Pyrotechnik und Knallkörper.