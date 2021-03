Korruption bei VW-Tochter Scania in Indien

VW weist den Vorwurf zurück, die Volkswagen Financial Services AG habe sich an der Bestechung des Ministers beteiligt. Nach Angaben des Konzerns baut Scania in Indien keine Busse mehr. Die VW-Tochter habe „die Konsequenzen gezogen, indem betroffene Mitarbeiter und Manager (…) gekündigt, Vertragsbeziehungen mit betroffenen Geschäftspartnern beendet“ worden seien. VW hatte die Schmiergeld- und Betrugsfälle weder den Behörden in Deutschland, Schweden noch Indien gemeldet. Die internen Ermittlungen und das Abstellen des Fehlverhaltens sei ausreichend, erklärte Volkswagen auf Anfrage.