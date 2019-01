Kostenfreie Kitaplätze

So wollen die Sozialdemokraten allen Kindern gleiche Bildungsvoraussetzungen verschaffen und den Eltern helfen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Doch die sind gar nicht so begeistert von der Idee: Die Mehrheit der Eltern ist nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage der Bertelsmann-Stiftung durchaus bereit, für die Kinderbetreuung zu zahlen, wenn die dann qualitativ besser würde.



Frontal 21 macht den Realitätscheck: Wer profitiert überhaupt von der kostenfreien Kita und wie kann die Betreuung der Kleinsten in Zeiten klammer Kommunen in Deutschland noch finanziert werden?