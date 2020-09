Kriegsangst am Golf

Deutsche Sicherheitsexperten warnen bereits vor Anschlägen radikaler Iraner auf amerikanische Ziele in Deutschland, zum Beispiel auf den Militärstützpunkt Ramstein. Die US-Drohne, die Soleimani tötete, könnte von dort aus in den Irak gestartet sein. Und nachdem der Iran nun eingestanden hat, für den Abschuss eines ukrainischen Verkehrsflugzeuges verantwortlich zu sein, sind die 176 Menschen an Bord unschuldige Opfer des Konflikts zwischen dem Iran und den USA.