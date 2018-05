Milliardenloch Braunkohle?

Die tschechische Holding EPH, die die Vattenfall-Braunkohlesparte übernimmt, steht derzeit massiv in der Kritik. So wirft die Umweltorganisation Greenpeace dem seit 2009 bestehenden Unternehmen nur kurzfristige Gewinninteressen und dubiose Geschäftsmethoden vor. "EPH ist ein obskurer Investor, sehr jung, hoch verschuldet und mit verschachtelten Strukturen“, erläutert Smid. Recherchen von Greenpeace haben ergeben, dass die Firmenstrukturen auch in die Steueroasen Jersey und Zypern führen. Die EU-Kommission hat 2012 ein Bußgeld über 2,5 Millionen Euro an EPH verhängt. EPH verweigerte Ermittlern in einem Kartellverfahren den Zugriff auf die firmeneigenen Computer.

Frontal21 fragte beim brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) im Rahmen eines Energieforums zur Braunkohle nach: Warum verlangt Brandenburg keine Sicherheitsleistung von EPH? "EPH erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen. Mehr ist dazu nicht zu sagen“, lautete die Antwort des Ministerpräsidenten, der keine weiteren Fragen zum Thema Braunkohle-Verkauf beantworten wollte. So verlangen Brandenburg und Sachsen lediglich bilanzielle Rückstellungen von EPH, aber eben keine Sicherheitsleistung. Der Unterschied: Rückstellungen sind unternehmenseigene Werte, die im Fall einer Insolvenz nicht erhalten bleiben. Sicherheitsleistungen sind dagegen eingefrorene Barmittel oder Bürgschaften, die auch im Fall einer Insolvenz erhalten bleiben. „Hier droht mal wieder, dass die Gesellschaft die Kosten tragen muss“, kritisiert Smid.