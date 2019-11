Gauland-Nachfolge

Der Malermeister und Familienvater wolle den Mittelstand und das Handwerk stärken, er engagiere sich für Sportvereine in seiner Heimat. Chrupalla nennt sich bürgerlich-patriotisch - ein Politiker aus der Mitte der Gesellschaft, so scheint es. Gleichzeitig steht er dem rechtsnationalen Flügel der AfD nahe, auch den rechtsextremen Politikern Björn Höcke aus Thüringen und Andreas Kalbitz aus Brandenburg, die seine Kandidatur für den Parteivorsitz unterstützen.



Frontal21 hat sich in seiner sächsischen Heimat auf Spurensuche begeben und mit Parteikollegen sowie ehemaligen Weggefährten gesprochen. Die erheben schwere Vorwürfe: Chrupalla sei ein "Wolf im Schafspelz", er habe den Kreisverband in Görlitz wie eine Sekte geführt, Kritiker seien mundtot gemacht worden. Wie passt das zum Slogan "Mut zur Wahrheit", den die AfD gerne propagiert?