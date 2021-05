Für ihre Dokumentation "Turbo, Tempo, Tesla - Elon Musk in Brandenburg" sind die Frontal21-Autoren Christian Esser und Manka Heise in Zürich mit dem "Private-Medienpreis für Qualitätsjournalismus" in Silber ausgezeichnet worden.

