Abschuss von MH17

Bellingcat hat über Open Sources und Internet-Recherche gearbeitet. Frontal21 griff das auf und führte das weiter. Frontal21 fand einen Kommilitonen, der mit Iwannikow in den 1980er Jahren in Kiew studierte (Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище) und Anfang der 90er Jahre in Ostdeutschland diente. Sieben Jahre lang kannten die beiden sich. Der Kommilitone bestätigte also die Existenz Iwannikows, erkannte sein Bild und seine Stimme vom Fahndungsvideo des JIT.



Frontal21 fragte detailliert das russische Verteidigungsministerium an. Es reagierte aber nicht. Frontal21 konfrontierte den ehemaligen “Verteidigungsminister“ der Separatisten, der im Sommer 2014 eine entscheidende Figur im Ukrainekonflikt auf russischer Seite spielte, mit der Frage nach Iwannikow. Igor Girkin, so sein Name, bestätigte indirekt die Rolle Iwannikows.



Mit der Figur Iwannikows verdichten sich die Vorwürfe gegen Russland noch weiter, was inzwischen - im Unterschied zum Erscheinen der Bellingcat-Recherche - zu juristischen Schritten gegen Russland führte: Angehörige von 65 niederländischen Opfern haben Russland inzwischen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagt. Die Niederlande und Australien, die die meisten Opfer zu beklagen haben, machen Russland inzwischen offiziell haftbar für den Abschuss. Und die Ukraine hat bereits ein Verfahren gegen Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angestrengt.