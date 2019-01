nachgehakt vom 10. April 2018

Frontal 21 berichtete im vergangenen Jahr, wie sich Flüchtlinge in Berlin prostituieren und über den Verdacht, dass Sicherheitsleute in Flüchtlingsheimen davon profitieren. Mehrere Zeugen, die aus Angst vor Repressalien anonym bleiben wollten, schilderten persönliche Erlebnisse.

Jetzt teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit, dass ein Ermittlungsverfahren in dieser Sache eingestellt wurde. Es fehle gegenwärtig an „Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Straftat". Es sei fraglich, ob die berichteten Straftaten tatsächlich geschehen oder geplant sind. Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen lägen nicht vor.