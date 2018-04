Schnelles Internet: Nordrhein-Westfalen gibt Ziele für 2018 auf

Verantwortlich sei der Bund, dessen Breitbandprogramm zu kompliziert und zu bürokratisch sei. Die Bundesregierung setze die falschen Prioritäten, rügte Pinkwart. Am Versprechen, dass alle Haushalte in Nordrhein-Westfalen bis 2025 über einen Glasfaseranschluss verfügen könnten, will der Wirtschaftsminister allerdings festhalten.