nachgehakt

Jetzt haben die Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann, entschieden, das Freiheits- und Einheitsdenkmal in der geplanten Form zu bauen. Der Sprecher der Unionsfraktion, Ulrich Scharlack, bestätigte gegenüber Frontal 21, dass dies die Verwirklichung des Siegerentwurfs „Bürger in Bewegung“ bedeutet: "Ja, wir reden von der Waage, von der wir dachten, dass sie nicht mehr kommen wird“. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte erst am Sonntag in seiner Rede zur Wahl des Bundespräsidenten angemahnt, das Einheits- und Freiheitsdenkmal endlich zu errichten.