Haftstrafe für "Migrantenschreck"-Betreiber

Der 35-Jährige hatte demnach zwischen Mai und November 2016 illegal von Ungarn nach Deutschland 167 Waffen zum Abfeuern von Hartgummigeschossen verkauft. Die per Paketpost versendeten Waffen waren einem Sachverständigen zufolge potenziell tödlich und wegen ihrer hohen Mündungsenergie in Deutschland erlaubnispflichtig.



Frontal 21 berichtete am 13. Dezember 2016 über den Onlineshop "Migrantenschreck":