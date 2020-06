Fall Lübcke: Razzien wegen Hasskommentaren

Seit September 2019 ermittelten hessische Behörden wegen der Hasskommentare gegen Lübcke. Jetzt fanden Hausdurchsuchungen bei 40 Beschuldigten in zwölf Bundesländern statt. Ihnen wird vorgeworfen, öffentlich zu Straftaten aufgerufen, Straftaten gebilligt und das Andenken des ermordeten Walter Lübcke verunglimpft zu haben. Die Durchsuchungen basieren auf Ermittlungen der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des hessischen Landeskrimalamtes. Elf weitere Staatsanwaltschaften sind beteiligt. In Hessen richten sich die Ermittlungen gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 62 Jahren, in Bayern gegen sechs Männer und eine Frau im Alter von 23 bis 67 Jahren. In Sachsen wurden die Wohnungen von fünf Beschuldigten durchsucht.