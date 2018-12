Informationsfreiheit in den Ländern

"Ich habe zwei Mal Erinnerungen geschickt. Es ist einfach nichts passiert. Und das ist ein Problem, was man in Niedersachsen hat!, so Lecomte. "In anderen Bundesländern könnte ich klagen und sagen: Ey die haben mir nicht geantwortet. Ich klage wegen Untätigkeit oder sie haben meine Anfrage abgelehnt, ich klage auf Offenlegung der Dokumente, aber das ist nicht möglich in Niedersachsen, weil wir dieses Informationsfreiheitsgesetz nicht haben."