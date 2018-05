Polizeieinsatz am Bremer Stadion Quelle: imago sportfotodienst

Rechnungen verschickte Bremen etwa nach den Derbys zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Bei diesen Spielen musste die Stadt Polizeikräfte aus anderen Bundesländern anfordern. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sagte damals im Interview mit Frontal 21: Es liege auf der Hand, dass die riesigen Kosten nicht allein dem Steuerzahler in Rechnung gestellt werden könne. "Denn es ist keine arme Liga, und wir müssen hier als armes Bundesland sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Spiele zu begleiten.“ Bremen stellte der Deutschen Fußball Liga (DFL) 2015 für das Spiel Werder Bremen gegen den HSV 425.000 Euro aus dem April 2015 in Rechnung. Nach weiteren Hochrisikospielen beläuft sich die Gesamtforderung inzwischen bei etwa zwei Millionen Euro.