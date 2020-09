Salafistenverein in Hildesheim verboten

Frontal 21 hatte über Amris Kontakte zur Abu-Walaa-Gruppe berichtet. So übernachtete Amri nach Aussagen von Zeugen in einer Wohnung in Dortmund, die Boban S. als Gebetsraum angemietet hatte. Im Duisburger Reisebüro des Salafisten Hasan C. sollen Jugendliche radikalisiert worden sein, die im April 2016 in Essen einen Sprengstoffanschlag gegen einen Sikh-Tempel verübt haben sollen.