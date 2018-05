Staatsanwaltschaft Köln ermittelt doch gegen Aktenvernichter Lothar L.

Die Staatsanwaltschaft Köln sah in Lothar L.s Eingeständnis bislang keinen ausreichenden Verdacht auf eine Straftat. Jetzt eröffnete die Kölner Behörde ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer E-Mail, die Lothar L. am 11. November 2011 um 15.21 Uhr an seine Mitarbeiterin schrieb: