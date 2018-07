Nachgehakt

Das Bundeskriminalamt informierte nach Auskunft des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Günter Krings (CDU), sämtliche Landesämter für Verfassungsschutz am 10. März 2017 im Rahmen einer Sitzung des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums GTAZ über die Liste. Am 13. März 2017 sei den Landesbehörden eine vom Bund erstellte Liste gefährdeter Personen und Institutionen zugeschickt worden, die der türkische Geheimdienst als politische Gegner geoutet hatte. Die Berliner CDU-Politikerin Demirbüken-Wegner wurde nach Informationen von Frontal 21 allerdings erst am 29. März 2017 informiert. Die Innenbehörde des Berliner Senats will die Liste erst an diesem Tag erhalten haben.