Politik | Frontal 21 - Neue Vorwürfe gegen IS-Aussteiger

2016 trafen Frontal 21-Autorinnen in der Türkei einen Zeugen, der gesehen haben will, dass der deutsche IS-Aussteiger Nils D. gefoltert und gemordet hat. Jetzt will der Generalbundesanwalt einen neuen Haftbefehl gegen Nils D. wegen des Verdachts auf Mord …