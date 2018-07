NSU privat: Unbeschwerter Urlaub nach den Morden

Im Juni 2004 hatten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in der Kölner Keupstraße eine Bombe gezündet, die zahlreiche Menschen verletzte. Beate Zschäpe behauptet bis heute, am Kölner Anschlag und den fünf NSU-Morden davor nicht beteiligt gewesen zu sein. Sie habe stets im Nachhinein von den Taten erfahren: "Nach ihrer Rückkehr berichteten sie mir davon, dass sie in Köln einen Bombenanschlag auf Türken verübt hätten", ließ Zschäpe durch ihren Anwalt erklären: "Ich war einfach nur entsetzt und konnte diese Aktion nicht nachvollziehen."