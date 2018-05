Ost- und Westdeutschland

Doku | ZDFzeit - Die große Deutschland-Studie

Die Wissenschaftlerin Elke Wandel aus Sachsen muss lange nachdenken. Am Ende kennt sie an der medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, wo sie arbeitet, nur einen ostdeutschen Professor. Ostdeutsche in Führungsposition, das gibt es noch weniger als Frauen in Chefetagen. Bundesweit werden laut einer Studie der Universität Leipzig sogar nur 1,7 Prozent der Leitungsfunktionen mit ihnen besetzt - bei einem Bevölkerungsanteil von bundesweit 17 Prozent. Das spiegelt sich auch in der amtierenden Bundesregierung wider - eine fast "Ossi"-freie Zone, wäre da nicht die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) selbst und Ministerin Franziska Giffey (SPD).