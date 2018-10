Politik | Frontal 21 - Ausstellung: Die Geschichte der "Polenaktion"

Die "Polenaktion" trennte viele Familien für immer. Nur die wenigstens der damals Abgeschobenen haben den Holocaust überlebt.



Am 28. Oktober 1938 verhafteten die Nationalsozialisten in einer einzigartigen, höchst brutalen Aktion 17.000 Juden und schoben diese über die Grenze nach Polen ab, weil sie die polnische Staatsangehörigkeit besaßen. Die Menschen waren in Deutschland aufgewachsen, mit Polen verband die meisten nur der Pass. Sie konnten weder die Sprache noch waren sie jemals dort gewesen.



Viele von ihnen durften nur das mitnehmen, was sie am Körper trugen und zehn Reichsmark, als die Polizei in den Morgenstunden vor den Wohnungstüren stand. Ausgesetzt im deutsch-polnischen Grenzgebiet irrten die Vertriebenen kilometerweit durch das Niemandsland. Tausende landeten in einem Lager in Zbaszyn. Dort lebten sie unter katastrophalen Bedingungen, bis polnisch-jüdische Organisationen zu Hilfe kamen.