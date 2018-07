Polizei übersah NSU-Schriftzug am Tatort Heilbronn

Am 27. April 2007, zwei Tage nach dem Mord an der 22-jährigen Polizistin Kiesewetter, fotografierte die Polizei den Tatort eingehend. Auf einem der Fotos ist am Sockel des Backsteingebäudes der Schriftzug „NSU“ in schwarzer Schrift zu erkennen. Die Ermittler werteten den Hinweis offenbar nicht aus. Der Name der Terrorgruppe „NSU“ wurde erst im November 2011 bekannt, nachdem sich Mundlos und Böhnhardt erschossen hatten und eine Bekenner-DVD aufgetaucht war. Auf der bekannte sich der „NSU“ auch zum Kiesewetter-Mord.