Riskante Verhütung

Astrid Schock hat nur wenige Wochen lang die Antibabypille Yasmin genommen, eine Pille der neueren Generation, als die 30-Jährige zusammenbricht. Sie erleidet eine Lungenembolie. Die Mutter eines drei Monate alten Babys stirbt auf der Stelle, der Notarzt kann nicht mehr helfen. Ihr Mann, Christian Schock, will jetzt den Bayer-Konzern verklagen. Er gibt der Pille die Schuld am Tod seiner Frau: “Meine Frau war gesund, Nichtraucherin, sportlich“, erzählt er. “Sie stand mitten im Leben, es gab keine Anzeichen für irgendwelche Krankheiten oder Thrombosen.“ Es gebe keine Erklärung dafür, bis auf den Zusammenhang mit der Pille, meint Schock. Sein Anwalt, Martin Jensch, erläutert, warum sein Mandant gegen den Pharmariesen vor Gericht zieht: “Wir klagen im Fall der Astrid Schock, weil wir der Auffassung sind, dass der von Bayer verwendete Wirkstoff Drospirenon die Lungenembolie, an der Frau Schock verstorben ist, verursacht hat.“