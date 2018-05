Discountpreise bei Ryanair

Der Bremer Rechtsprofessor Wolfgang Däubler hat die Ryanair-Verträge im Auftrag der Bundestagsfraktion der Linken analysiert. Auch er kommt zum Schluss, dass sich die irische Fluggesellschaft nicht an europäisches Recht hält. Der Linken-Politiker Klaus Ernst fordert, in Zukunft Start- und Landeerlaubnisse für Fluggesellschaften an soziale Bedingungen zu knüpfen. “Es gibt Ausbeutungsverträge, dann gibt es schlimmere Ausbeutungsverträge und dann kommen die Verträge von Ryanair“, so Ernst. “Ich habe noch nie so einen Vertrag gesehen, der die Rechte der abhängig Beschäftigten in einer Weise missachtet, dass man wirklich von brutaler Ausbeutung reden kann“, sagte Ernst gegenüber dem ZDF.