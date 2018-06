Polit-Duell in Sachsen

Und bei den Zweitstimmen wurde die AfD stärkste Kraft. Im Sommer 2019 wählen die Sachsen einen neuen Landtag. Wenn die AfD dann wieder die meisten Stimmen holt, würde das die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen.



Tino Chrupalla hat zwar seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt, seine Kampfansage an die CDU aber ist unmissverständlich: "Wir wollen stärkste Partei werden und können uns auch nur eine Koalition mit der CDU vorstellen, in der die CDU Juniorpartner ist." Die stärkste Partei stelle in der Regel den Ministerpräsident, so der AfD-Politiker, "das sollte und muss unser Ziel sein".



Michael Kretschmer tourt derzeit durchs Land, will nah ran an die Bürger, um Wähler für die CDU zurückzuholen. Nach der Landtagswahl werde er "auf jeden Fall nicht" mit der AfD Gespräche führen, sagt Kretschmer, "weil es sich sowohl vom Inhalt, als auch von den Personen total verbietet".



Frontal 21 über den Machtkampf in Sachsen ein Jahr vor der Landtagswahl.