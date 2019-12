Suizidgefahr bei Jugendlichen

!!! Bei akuter Suizidalität den Notarzt anrufen.



Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, so wenden Sie sich bitte an professionelle Helfer. Diese finden Sie jederzeit kostenlos bei der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.



[U25] Deutschland:

Die Beratung ist kostenlos und anonym

Die IP-Adresse wird nicht erfasst

Die Peer-Berater unterliegen einer Schweigepflicht

Übersichtsseite aller [U25]-Standorte in Deutschland: u25-deutschland.de



Nummer gegen Kummer:

Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern (anonym und kostenlos): nummergegenkummer.de

Telefon: 116 111 (Mo. bis Sa. 14.00 bis 20.00 Uhr)

Elterntelefon: 0800 111 0 550



JugendNotmail:

Anonyme und kostenlose Online-Beratung durch PsychologInnen und SozialpädagogInnen für junge Menschen in Lebenskrisen : jugendnotmail.de



Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention:

Eine Vielzahl von Beratungsstellen für Menschen mit Suizidgedanken: suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/adressen/.



AGUS - Angehörige um Suizid:

Bietet Beratung und Selbsthilfegruppen für Trauernde nach einem Suizid an: agus-selbsthilfe.de

Telefon: 0921 15 00 380



Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe:

Hilfe und Informationen zu Depressionen: deutsche-depressionshilfe.de

Telefon: 0800 33 44 533