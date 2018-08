Teurer Wohnen

Am Montag besuchte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, die Mieter im Haus in Berlin-Tiergarten und sprach mit ihnen über die Auswirkungen der Modernisierung. "Was wir hier erleben in diesem Haus ist symptomatisch für viele Häuser vor allen Dingen in Großstädten", sagte Göring-Eckardt und kritisierte, dass die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Begrenzung von Modernisierungen nicht ausreichten. "All das, was in diesem Haus passiert, kann man nach Recht und Gesetz in Deutschland heute machen. Es führt dazu, dass die Mietfrage zu einer sozialen Bedrohung wird.“