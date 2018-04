Jubiläum: 500. Sendung

Frontal 21 zeigt die Hintergründe aktueller Ereignisse. So auch nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 in New York. Frontal 21 schaut in so manchen Panzerschrank, belegt als erste deutsche Fernsehsendung detailliert die Lügen der amerikanischen Regierung zum Irak-Krieg und befasst sich intensiv mit den amerikanische Foltergefängnissen und geheimen CIA-Flügen.